Responsabilidade social

O Instituto Ronald McDonald promove seu Jantar de Gala. Amanhã, no Hotel Grand Hyatt.

Os Palhaços Sem Fronteiras comemoram dois anos de atividades no Brasil com o espetáculo Circo Solidário. Todo o valor arrecadado com os ingressos será revertido para a realização dos projetos de 2019. Hoje, na sala Crisantempo.

A joalheria Luciana Salem lança a coleção Fashion Targets com parte da renda revertida para o Centro Infantil Boldrini.

As madrinhas da campanha serão Isabella Fiorentino e Suzana Gullo. Segunda-feira.

A Pantene aposta no beauty truck para arrecadar mechas de cabelo em prol do Outubro Rosa. A marca percorrerá São Paulo durante 26 dias e fará cortes de cabelo gratuitamente.

Cafu entregará prêmio à criança vencedora do concurso de desenho promovido pela relojoaria suíça IWC. Quarta.

Programa da FedEx Express transforma uniformes antigos em cobertores para pessoas carentes.