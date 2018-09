Responsabilidade Social

O Instituto Itaci promove noite beneficente com show do cantor Samuel Rosa, do Skank. Quinta, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, no Morumbi.

Miriam Mamber celebra a chegada da primavera com lançamento de coleção acompanhada de workshop floral de Lucia Milan, em prol da AFESU. Quem recebe para o get together é Andrea Bartelle. Quinta.

A Proaction Sports e a Hopu Yoga convidam para Aulão do Bem, dia 6, no Parque do Ibirapuera. O evento será em prol da APAE.

A Artesol completa duas décadas e celebra a data com jantar e leilão de peças do artesanato brasileiro, além de apresentações musicais. Quinta, no Shopping JK.

A Fundação Dorina Nowill para Cegos promove seu Chá Beneficente no Terraço Itália. Na terça-feira.