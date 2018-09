Responsabilidade Social

Dia 1 de outubro Amir Slama organiza mais um jantar beneficente Love Together Brasil, no Varanda Faria Lima, com renda 100% revertida para a construção dos poços artesianos. As homenageadas desta edição serão Regina e Gabriela Duarte.

Esse mês, funcionários da Ford do mundo participam do Mês Global do Voluntariado. As unidades de São Bernardo, Taubaté, Tatuí e Camaçari vão ajudar nove entidades. Entre elas estão a APAE e a ACCI Vivo Feliz.

A viagem no tempo através de ritmos que marcaram época é tema da festa anual da Apae, que acontece dia 28, no Espaço Villa Lobos.

O Mania de Churrasco! realiza em seus 60 restaurantes ação que vai até 30 de setembro e tem meta de arrecadar cerca de R$ 125 mil para beneficiar famílias do sertão nordestino amparadas pela ONG “Amigos do Bem”.