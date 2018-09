Responsabilidade Social

Renato Misiuk dirige o show Rock Beneficente – mistura da banda Rock Boxx com a Orquestra Alllegro, com renda revertida para a escola 4E. Terça, no Teatro Fernando Torres.

Na terça-feira serão arrecadados fundos para entidades assistenciais de seis países, dentre eles o Brasil, em prol do Charity Day – iniciativa global em memória das vítimas do ataque ao World Trade Center.

Ana Botafogo criou coleção de jeans e camisetas com a Scalon. 100% do lucro das vendas das camisetas será revertido para a Ballet Paraisópolis.

O Ten Yad vai inaugurar uma unidade do restaurante Viena onde todo o lucro líquido será revertido para os projetos sociais da instituição no Bom Retiro. Na quinta-feira.

Este mês acontece a campanha Setembro Roxo – que visa a conscientização sobre fibrose cística.