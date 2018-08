Responsabilidade social

Unibes Cultural e IT Brands promovem o Giveaway – bazar que reúne acessórios e roupas de marcas renomadas em prol de ONGs. Terça, na sede da Unibes.

Jessica Kattan pilota almoço com Joyce Pascowitch entrevistando Mara Gabrilli em prol do The Friedship Circle – parte do evento beneficente Get Ready For. Dia 21, no Buffet França.

A Osklen e o Instituto-E apresentam o documentário A.S.A.P. as sustainable as possible | as soon as possible, sobre os 20 anos da visão e práticas sustentáveis socioambientais da marca. Quarta, no Cinemark do Iguatemi.

A Casa Mareu realiza bazar de moda e pede doações de meias para o Projeto Meias do Bem da Puket, que as transforma em cobertores . Quarta e quinta.