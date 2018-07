Responsabilidade social

Rodrigo Oliveira, Ivan Ralston e Bel Coelho estão entre os chefs que vão participar do Arraial Gastronômico em prol do Projeto Buscapé – com curadoria do chef Eudes Assis. Dias 20, 21 e 22, na praia de Boiçucanga.

O Movimento da Fertilidade realiza, no Parque do Ibirapuera, encontro para abordar os cuidados para preservar a fertilidade natural e os riscos da gravidez tardia. Sábado.

O Instituto Akatu apresenta o Panorama do Consumo Consciente no Brasil. O resultado sairá no próximo dia 25, no Sesc Consolação.

No dia 4 de agosto, a JA São Paulo promove o Innovation Camp na sede da Motorola Solutions com os alunos da ETEC Getúlio Vargas. O programa tem o objetivo de propor um dia de experiências intensivas e dinâmicas para os estudantes.