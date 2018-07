Responsabilidade social

A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. será dia 19 de julho, no Hotel Unique.

A Turma da Árvore fará plantio de 3 milhões de mudas no Brasil. A iniciativa promove a primeira expedição de geólogos e voluntários hoje. O grupo passará por São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo.

O Recanto Bicho Feliz, da protetora independente Marcela Rohde Abate realiza, dia 7, evento de adoção, na Decathlon Raposo Tavares. Para quem não quer adotar mas se dispõe a ajudar: eles aceitam doações de ração.

Furnas comemora. De janeiro até agora, o Energia Social Furnas já passou por 13 municípios dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro.