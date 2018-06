Responsabilidade social

• O aplicativo 99 uniu-se à ONG Gerando Falcões. A parceria visa democratizar o acesso ao transporte na periferia. Será criado um centro de treinamento de motoristas em Poá para gerar renda e ampliar a oferta de mobilidade.

• A Copa do Mundo vai gerar mais de 16 mil novos escritores mirins em todo o Brasil, de 139 instituições de educação, no projeto da Estante Mágica. Os alunos criam em sala de aula a sua própria história, com textos e desenhos sobre o tema e o resultado é um e-book gratuito.

• A Hublot e o grupo musical Depeche Mode acabam de doar US$ 1,7 milhão para a associação Charity Water – que se dedica a projetos de purificação de água ao redor do mundo.

• A faculdade FAPCOM firmou parceria com a Fundação Cafu – que contempla a doação de bolsas de estudos, além de desenvolver ações sociais com as crianças da ONG.

• O Itaú Unibanco está com as inscrições abertas para a 2ª edição do programa “Aceleração Itaú Mulher Empreendedora”. Realizada em parceria com a FGV-EAESP, a iniciativa é gratuita e terá 76 horas de capacitação, a partir de agosto, com aulas online e presenciais.