Responsabilidade Social

O Lar das Crianças da Cip convida para jantar beneficente na residência de Flávia e Rodrigo Terpins. Segunda-feira.

Gloria Coelho, Bia Aydar, Fabiola Lutfalla e Rafaella Kalil pilotam chá com parte da renda revertida ao Incor. Quarta-feira, nos Jardins.

Doris Bicudo, Giovanna Motta, Renata Florenzano e Marjo Tabatchnik convidam para o bazar Anexo – em prol do Graac. Segunda e terça, no Itaim.

O Move4Cancer promove, dia 17, corrida e caminhada em prol do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Inscrições no site.

O Ampliar, braço social do Secovi-SP, realiza a Carreata do Agasalho. Hoje, nos Jardins e Cerqueira Cesar.

As unidades do hospital Albert Einstein estão iluminadas de vermelho. Motivo? A realização da Campanha Junho Vermelho, que incentiva a doação de sangue.

A administradora AD Shopping e a Casa Ronald McDonald-RJ promovem a ação social ‘Projeto Cofrinho’, em combate ao câncer infantil.