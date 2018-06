Walter Torre Jr. e Robinson Shiba estão entre os palestrantes do Treme Capão – congresso que visa ajudar o empreendedorismo no Capão Redondo.

A Fundação Tide Setubal lança o projeto Vozes Urbanas. Com o tema Desigualdades nas Cidades, por que esse tema importa?, a primeira roda de debates contará com a presença da antropóloga e urbanista, Teresa Caldeira e Eliana Souza e Silva – fundadora da Redes de Desenvolvimento da Maré, do Rio. Quarta, em Pinheiros.

Começa na quinta mais uma edição do SP_Urban Digital Festival junto ao Maio Amarelo. A mostra de arte digital visa chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo e reforça o direito de transitar pela cidade de forma segura. Os pontos de SP que serão preenchidos por arte digital serão a Avenida Paulista e o Largo da Batata.

A Raia Drogasil definiu nova plataforma de responsabilidade social, o Cuidar+. O primeiro projeto será um edital em parceria com a Editora MOL.

A marca Bottega Veneta realiza evento de Dia das Mães com parte da renda revertida para a Amem – instituição idealizada por Bete Arbaitman.