Responsabilidade social

A ONG Amem faz inauguração do Auditório Dr. Edson de Godoy Bueno, em retribuição a seu trabalho em favor dos menores carentes. Hoje, em Cotia.

A Filarmônica Jovem do Instituto GPA apresentará repertório diversificado nos palcos do Espaço Sociocultural Teatro CIEE e Instituto Tomie Ohtake, nos dias 13 e 15 respectivamente.

O Shopping JK promove a Book Fair – feira do livro que incentiva crianças à prática da leitura. Todos os livros arrecadados serão doados ao projeto Leitura Alimenta. Dias 14 e 15.

O Abbraccio Cucina Italiana realizará jantar de apoio à Conscientização do Autismo em parceria com o Projeto Amplitude. Segunda, no Shopping Vila Olímpia.

O projeto Aula Digital, iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, vai doar equipamentos digitais para mais de 30 mil alunos de 140 escolas municipais de Manaus.