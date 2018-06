Responsabilidade Social

Claudio Bobrow recebe, sexta, na Câmara Municipal, o Prêmio Sérgio Vieira de Melo. Pelo conjunto de suas realizações em obras sociais.

Pacientes do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil vão participar da Fashion Weekend Kids. Desfilando pela Ellus, Lado Basic e Água com Sal, de sexta a domingo, no Shopping Cidade Jardim.

A Pimpolho doou sua coleção de calçados para o Lar Nefesh, ONG que cuida de crianças que sofreram maus tratos de seus familiares.

A Associação Doutores da Alegria reelegeu o sociólogo Luis Vieira da Rocha como seu diretor presidente para o biênio 2018/20.

Giovanna e Gian Luca Ewbank foram levados para o Chile, onde conheceram a elefanta Ramba, que será trazida em breve para o Santuário de Elefantes Brasil – ONG localizada no Estado de Goiás, em parceira com a Amarula.