Responsabilidade social

Acontece hoje, no Parque Vila Prudente, encontro em prol da campanha Janeiro Branco – criada para chamar a atenção da população para a importância do cuidado com a saúde mental. Haverá entrega de laços da campanha, orientação sobre saúde mental, atividades corporais ao ar livre, conversa com psicólogos e sobre psicoeducativas e um café da manhã coletivo.

A FAAP realiza, quinta-feira, a tradicional recepção dos calouros de forma solidária. Desde 2009, o Trote Solidário já arrecadou 13 toneladas de alimentos, doadas a 42 instituições de assistência a crianças e adultos portadores do HIV/Aids.

O bar Charles Edward, em parceria com a José Cuervo, promove sua primeira noite beneficente do ano, na próxima sexta, em prol da Associação Cruz Verde.

O Carrefour arrecadou cerca de 90 toneladas de alimentos na última edição da campanha Natal do Bem. Realizada no mês de dezembro, em parceria com o programa Mesa Brasil Sesc, bancos de alimentos municipais e a ONG Amigos do Bem, a ação contou com 142 pontos de coleta nas lojas da rede.