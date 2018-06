O RenovaBR vai trocar experiências sobre renovação política… em Nova York. Eduardo Mufarej estará dia 16 no Council of Americas, levando a tiracolo três dos 134 líderes que o grupo vem preparando para disputar as eleições de outubro.

A viagem é o começo de um plano maior, que visa espalhar o movimento e seus cursos pela América Latina.

