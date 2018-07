Renova cria ‘Tinder’ para eleitor encontrar candidato

O eleitor brasileiro ganha, a partir do dia 15, nova ferramenta para facilitar a escolha de candidatos em outubro. Encerradas as inscrições no TSE, em todo o País, o Renova põe no ar o #temmeuvoto.com.

Trata-se de uma plataforma que conterá dados e descrição de todos postulantes a cargo eletivo este ano. “Nos inspiramos no Tinder”, um conhecido aplicativo de relacionamento cujo objetivo é formar casais”, conta Eduardo Mufarej.

O raciocínio dessa montagem é simples: se você usa tecnologia para pedir um táxi, para pedir o jantar e até para namorar, que tal usá-la para escolher um político que o represente? Tudo que o eleitor terá que fazer será responder a algumas perguntas. Depois, o sistema fornece uma lista dos nomes que estão em sintonia com o que o interessado defende.

Segundo Mufarej, isso vai facilitar o encontro do eleitor com quem tem pouco acesso à mídia. “Basta você especificar se quer um candidato que nunca foi político, que se interessa por educação, por alguém de sua região ou mais, as ferramentas farão o filtro e a listagem aparecerá”.

Leia mais notas da coluna:

+ Supremo ‘se isenta de prestar contas’, diz professor

+ Bolsonaro chega a 8,5 milhões de seguidores e lidera nas redes