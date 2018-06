Renova apresenta sua primeira turma

O Renova apresenta a primeira turma do programa de formação na sexta, em São Paulo. No World Trade Center. Os cem participantes já estão desde a semana passada na cidade, onde passam por uma etapa de imersão do curso para novas lideranças políticas.

Já tiveram aulas de assuntos como papel do Estado, papel do Legislativo, liderança e marketing político.

