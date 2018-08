Renata Vicintin cria marca de acessórios para pets com estilo

Renata Vicintin sempre gostou de bichos – e os bichos, da Renata. Ela também sempre gostou de moda e, no cruzamento das duas paixões, nasceu uma marca de acessórios para pets cheia de bossa. “A RV Hunter foi criada pensando no bem estar do seu pet, mas também no estilo”, explica Renata, que cria cachorros da raça Jack Russell há 15 anos. “Por que a caminha do seu amigo tem que ter desenhos batidos, ou cores sem graça? Aquela coisa que você tem vontade de esconder na área de serviço quando vai receber os amigos para jantar?”, pergunta. “E aí é que a gente entra. Temos a preocupação de que os nossos produtos sejam funcionais, mas carregando uma identidade de moda.” Renata vai expor seus produtos na Pet South America, que acontece terça, quarta e quinta, na São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.