Renata Silveira estreia como primeira mulher narrando futebol

Renata Silveira estreia como a primeira narradora no futebol da TV Globo, comandando a transmissão da partida entre Moto Club e Botafogo, quarta-feira. “Sei da responsabilidade que o cargo exige. É uma conquista para todas as mulheres e mais uma prova de que nós podemos trabalhar com o que a gente quiser”, comemora. Glenda Kozlowski, hoje na Band, foi a primeira narradora de esporte da Globo tendo estreado na Olimpíada de 2016.