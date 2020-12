Em passagem por Jericoacoara, Renata Kuerten participou da revitalização da loja da Associação das Crocheteiras – grupo que capacita a comunidade local e proporciona independência financeira para as mulheres por meio de trabalho manual. Na foto, a apresentadora posou entre as ‘crocheteiras’: Jeiciele, Janiele, Evilsa e Clenilda (da esq. à dir.). A viagem aconteceu em parceria com a Água de Coco.