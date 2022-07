Renan Mattos vai interpretar Ney Matogrosso em musical

O ator Renan Mattos, 38 anos, foi o escolhido para interpretar Ney Matogrosso no musical que estreia dia 9 de setembro no 033 Rooftop, do Teatro Santander. O elenco de Ney Matogrosso – Homem com H também definiu os intérpretes de Cazuza (Vinícius Loyola) e Rita Lee (Hellen de Castro). “Tenho um sentimento de gratidão com ele (Ney), pelo que ele fez, pelo que ele representa, pelo que ele é, alguém que transformou e fez do seu canto um transbordamento dessa liberdade”, disse Mattos.

NO JANTAR TUCANO. Lideranças do PSDB estiveram ontem em jantar de comemoração dos 34 anos de fundação do partido no Varanda Grill, da Faria Lima. O encontro foi promovido pelo diretório paulistano da legenda, presidido por Fernando Alfredo.

GALA. A BrazilFoundation, instituição filantrópica que conecta doadores a organizações sociais, espera arrecadar R$ 6 milhões nos eventos agendados para este ano e início do próximo ano: o III Gala Minas, em BH no dia 10 de agosto; o NY Dinner, em NY dia 12 de outubro deste ano; e o Gala São Paulo, em 2023.

CEO. Rodrigo Capuruço assume como CEO da Volkswagen Financial Services para o Brasil e América do Sul. Aos 44 anos, ele é o mais jovem e o primeiro brasileiro no posto