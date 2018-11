Renan Calheiros acusou o golpe, ontem, e quase criou um caso no Senado. Tudo porque o colega gaúcho Lazier Martins, atento à sua movimentação para voltar à presidência da casa em 2019, começou a coletar assinaturas para pedir que a eleição do sucessor de Eunício Oliveira, em fevereiro, seja… com voto aberto.

