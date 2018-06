Remédios feitos no País ficarão mais caros com a alta do dólar

Remédios feitos no País certamente ficarão mais caros com a alta do dólar. Se ela não se reverter – e parece que isso não deve acontecer – haverá um custo adicional de 10% em relação ao que foi planejado no começo desse ano, segundo Reginaldo Arcuri, do Grupo FarmaBrasil.

Motivo? 70% dos insumos são importados.

