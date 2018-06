Relatórios internacionais demonstram disparidade das previsões econômicas

Dois relatórios internacionais distribuídos ontem no mercado – um do Morgan Stanley e outro do Crédit Suisse – provam quão longe estamos de previsões econômicas coincidentes.

O MS, por exemplo, aposta que a bolsa brasileira vai chegar a 95 mil pontos de meados de 2019 para frente, influenciada pelas eleições. As perspectivas para o mercado de ações são positivas.

Já o CS se mostra pessimista, impactado principalmente pelo fracasso em aprovar a reforma de Previdência.

