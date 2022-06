Relações-públicas engatam agência para influenciadores de moda, beleza e lifestyle

Cansadas de serem perguntadas se trabalhavam com pessoas além de marcas, as relações-públicas Priscila Monteiro, Juliana Passos e Clarissa Wagner resolveram unir suas expertises para lançar a Wow Connect. A nova agência, cujo nome remete ao ‘wow’ causado pelos posts que viralizam nas mídias sociais, vai cuidar de influenciadores e creators, com foco em moda, beleza e lifestyle. “Acreditamos em uma dinâmica mais humana e na construção de um relacionamento de longo prazo entre influenciadores e clientes”, diz Clarissa.

As sócias, que já trabalharam com marcas como Dom Pérignon, Carolina Herrera, Reinaldo Lourenço, Dior, Louis Vuitton e Biossance, estão de mudança para um escritório nos Jardins com projeto assinado pela Breton.