Relação de Adoniran com Zona Norte paulistana vira tema de exposição

A relação de Adoniran Barbosa com a Zona Norte paulistana – que inclui criações de sucesso como Trem das Onze e No Morro da Casa Verde, entre outras – é tema de nova etapa da exposição Viajando por SP com Adoniran.

O conjunto de fotos e painéis contando a vida do artista está exposto – e vai até janeiro – na estação Santana e se soma a mostras que estão na São Bento e no Farol Santander.

