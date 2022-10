Registro do momento em que Ruy Castro soube da eleição para a ABL

O editor José Mario Pereira fez o registro das primeiras reações do escritor Ruy Castro ao receber a notícia de que havia sido eleito para a cadeira de número 13 da Academia Brasileira de Letras, na última quinta.

Na foto, momentos depois de receber o telefonema confirmando sua condição de imoral, o autor está ao lado da editora Maria Amélia Mello, da mulher Heloisa Seixas e da jornalista Maria Lúcia Rangel.

BLOCO DE NOTAS

CORAÇÃO 1. O Museu do Amanhã, no RJ, inaugura em 12 de outubro, em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a exposição S2 – Coração, Pulso da Vida. A mostra pretende aproximar o público de uma série de informações sobre o órgão vital, além de oferecer experiências imersivas.

CORAÇÃO 2. Já no dia seguinte, mais de 11 mil cientistas, acadêmicos e médicos desembarcarão no RJ para o Congresso Mundial de Cardiologia.