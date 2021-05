Regina Silveira planeja exposições na Bienal e no MAC-USP

Regina Silveira tem passado os dias de pandemia produzindo em seu estúdio, “movida pela esperança no futuro”. A artista tem duas mostras neste ano, uma com o MAC- USP e a outra com a Bienal de São Paulo.

“No MAC será uma retrospectiva de longa duração, composta por minhas obras da coleção do museu, às quais agreguei recentemente extensa doação”, adianta. “Já na Bienal, minha participação será composta por trabalhos dos anos 1980 e uma obra nova, já planejada, que desejo construir”