Regina Silveira abre instalação na galeria de Hugo França, em Trancoso

A recém-inaugurada Galeria Hugo França, em Trancoso, será palco da Instalaçao “Touch”, de Regina Silveira, uma das artistas brasileiras de maior presença no circuito internacional.

Com abertura agendada para 11 de dezembro, a instalação ocupará 200 metros quadrados do espaço da galeria com mãos gigantes impressas em vinil, fruto da parceria das Galerias Bolsa de Arte e Luciana Brito, que representam a artista gaúcha há 30 anos.