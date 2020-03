Comissão do Senado vai convidar Regina Duarte para explicar seus planos

LEIA TAMBÉM > Regina Duarte diz sim a Bolsonaro e é a nova secretária especial da Cultura

O senador Dário Berger, do MDB catarinense, quer entregar pessoalmente a Regina Duarte convite para ela ir ao Senado falar do seu plano de trabalho na Cultura. A ideia foi aprovada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte da Casa – e a data será definida em audiência com a secretária.

Enquanto isso, em novo capítulo da guerra entre militares – pró-Regina – e olavistas, amigos e auxiliares da atriz identificam possíveis integrantes da torcida contra. Entre eles estariam Abraham Weintraub e Damares Alves.

Regina resiste

No bastidor, não param de chegar comparações aos ouvidos da atriz. Aliados dela reclamam que Bolsonaro estaria praticando “dois pesos e duas medidas”. E citam como um dos exemplos o fato de o número 2 do MEC já ter trabalhado para o PT.

Para piorar o clima, caiu mal a decisão do presidente de ter anulado “logo de cara” a nomeação da secretária da Diversidade, escolhida por Regina e anunciada depois de sua posse formal.

Outra reforma

Após a reforma da Previdência, vem outro quebra-quebra na Assembleia paulista. Cauê Macris, presidente da Casa, abrirá pregão eletrônico, quarta-feira, para reformar três plenários – o Dom Pedro, José Bonifácio e Tiradentes. A justificativa é a conservação e modernização dos espaços. Ficou sem previsão o plano de incluir aparelhos de raio X e de detectores de metais na Casa.

Alfredo Setúbal assume comando

do Itaú Cultural

Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, passa agora a presidir também o Itaú Cultural. Recebe o bastão de Milú Villela, que o dirigiu desde 2001 e agora se torna sua presidente de honra. “O Itaú Cultural vai ampliar sua atuação na difusão da memória digital da arte brasileira”, avisa Setubal sobre o novo desafio.

A mudança foi anunciada anteontem pelo diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, no preview da exposição Sandra Cinto: das Ideias na Cabeça aos Olhos no Céu, que abre hoje para o público.

Piratas à vista

O Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a ABDR, que cuida dos direitos reprográficos, têm agenda importante hoje. Estarão no Congresso de Defesa do Consumidor e querem aproveitá-lo para falar dos prejuízos que ocorrem quando leitores pesquisam os chamados e-books na internet. Eles são direcionados para sites que disponibilizam anúncios de livros piratas.