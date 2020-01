Regina Duarte recebe Carlos Vereza hoje em Brasília

Regina Duarte, que aceitou ser a nova secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro na última quarta-feira (29), vai conversar hoje em Brasília com o ator e diretor Carlos Vereza, de quem é amiga pessoal.

O blog apurou que Vereza foi convidado, esta semana, para ser o número 2 da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, que gere a TV Escola, TV INES e a Cinemateca Brasileira. Até o ano passado, a entidade era contratada do Ministério da Educação para gerir a TV pública, mas o contrato não foi renovado por decisão do ministro Abraham Weintraub.

A sede da Roquette fica no Rio de Janeiro, onde mora o ator. E a sucursal em Brasília, fechada com a decisão do MEC, será reaberta.

Regina e Vereza têm em comum questões contratuais com a TV Globo. No caso dele, o blog apurou que haveria um contrato com a emissora de 50 anos e que está em vigência. Mas não seria obrigado a romper pois a Roquette é uma organização social, com financiamento privado.

Já a atriz negocia sua saída com a Globo para poder assumir de fato a secretaria.

Os dois estiveram juntos em São Paulo, este mês, na despedida do ator da capital paulista, na Cinemateca. Ele havia se mudado temporariamente em função do programa Plano Sequência, uma série de entrevistas que fez sobre a história do cinema nacional.

Vereza chegou a ter seu nome cotado para ser o titular da secretaria, mas negou ao blog ter sido sondado, à época. E depois que o “noivado” de Regina Duarte e Bolsonaro foi anunciado, o diretor voltou a ser sondado para assumir algum cargo na secretaria – o que até agora não se confirmou. A reverenda Jane Silva acabou sendo o nome escolhido pela atriz para ser a sua número 2.