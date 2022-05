Regina Boni, mãe de Boninho, expõe obras de Hélio Oiticica

A galerista Regina Boni, mãe de Boninho, o todo-poderoso da Globo, vai abrir hoje uma exposição no novo espaço de sua galeria, a São Paulo Flutuante, na Barra Funda. Serão 39 trabalhos, produzidos em sua maioria de 1960 ao final de 1990. “As peças guardam histórias, daí meu interesse em preservá-las por tanto tempo”, diz Regina.

Um dos destaques que estarão na mostra Acervo Flutuante é o “Parangolé nº1”, e a bandeira “Seja Marginal/Seja Herói”, ambas de Hélio Oiticica. Regina – que foi figurinista de artistas da Tropicália – era amiga de Oiticica e manteve a matriz de “Seja Marginal/Seja Herói” por muito tempo sob seus cuidados. Enquanto o artista morava em Nova York, a galerista imprimia e vendia aqui no Brasil edições para enviar a renda ao amigo.

Tem beach tennis ao lado do Rio Pinheiros

Com o propósito de integrar o tênis de praia ao ciclismo em um único espaço, o empresário Anuar Tacach idealizou o Ciclo Beach Tennis, na ciclovia do Rio Pinheiros. O projeto conta com a Omint Saúde e Seguros e o JK Iguatemi, entre seus parceiros. Com investimento inicial de R$5 milhões, duas quadras serão inauguradas já na próxima quarta-feira, dia 18. A segunda fase do projeto prevê mais nove quadras.

Festa libanesa com os Cotait, Cutait e Kotai

Acontece hoje a tradicional confraternização de famílias de origem libanesa no Brasil. Três sobrenomes da mesma descendência – Cotait, Cutait e Kotait – terão uma festa para celebrar os 110 anos de imigração. O encontro será na casa de Newton Kara-José Junior, filho do professor Newton Kara-José e Lídia Cotait. São esperados 100 convidados.

Bloco de Notas

DO BEM. Os jovens ativistas da Fridays for Future Brasil se uniram ao salão Laces para organizar o Yaguareté, Jantar pelo Pantanal, com apoio da SOS Pantanal. O evento acontece amanhã e terá menu assinado pelo chef Antônio Albanaze.

ACADÊMICOS. Depois de dois anos de sessões virtuais, a Academia Paulista de Letras divulga o calendário das próximas posses, que ocorrerão no formato presencial. Quem abre a lista é o ex-presidente Michel Temer, que assume a cadeira no próximo dia 26. A historiadora e escritora Mary Del Priore e colunista do Estadão Leandro Karnal serão os próximos.

OLHARES. A CNN Brasil definiu para o dia 22 a estreia do programa Olhares Brasileiros, com Abilio Diniz. A atração vai promover conversas entre o empresário e personalidades.