Rede quer proteção a porteiro do condomínio de Bolsonaro

Líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues avisa que a Rede Sustentabilidade manterá seu pedido de inclusão do porteiro do condomínio de Bolsonaro no Rio em programa de proteção a testemunhas.

A solicitação foi feita em carta ao governador Wilson Witzel. A oposição pediu ainda para acompanhar as investigações do caso Marielle.

Novo impõe normas

para candidatos…

Renato Batista, coordenador do MBL que deve disputar mandato de vereador pelo Novo, aposta numa debandada de filiados desse partido. O motivo: uma resolução da sigla de João Amoêdo baixada para a próxima eleição.

O que ela diz? Que “é vedada a vinculação ou associação a movimentos que tenham caráter político” – o que inclui muitos dos integrantes do Novo. O MBL já criticou: “É o mesmo que estão fazendo com a Tábata”, referindo-se à deputada Tábata Amaral, punida pelo PDT.

…e desagrada

a movimentos

Procurado, o Novo afirma que o político pode se associar “mas desde que não haja reciprocidade” aos movimentos. Para Batista, “a nota continua dando espaço a que se negue a candidatura a quem esteja vinculado a movimentos como Renova ou MBL”.

SP cria grupo para

monitorar óleo no mar

A chegada do óleo ao sul do litoral baiano “acendeu um sinal” para o governo paulista. Luis Ricardo Santoro, da Secretaria do Meio Ambiente, acaba de ser escalado pelo secretário Marcos Penido para comandar uma equipe – que terá gente da Cetesb, Instituto Florestal, Sabesp, DAEE e Instituto Geológico, entre outros.

Na agenda do grupo, por enquanto, encontros e debates com prefeituras do litoral e comunidades de pescadores.

Senado quer regulamentar

profissão de psicanalista

Mais de 60 escolas e associações de psicanalistas se articulam para barrar projeto do Senado que regulamenta essa profissão, tornando obrigatória uma graduação específica para seu exercício. O relator, Jayme Campos, quer que o texto seja reexaminado, para ouvir mais os representantes dos psicanalistas.

Psicanalistas 2

Para o psicanalista Christian Dunker, que é totalmente contrário ao projeto, a “categoria” ficou sem representatividade no Senado após a mudança de perfil nas bancadas na última eleição.

Gala beneficente

homenageia mulheres

Camila Pitanga será mestre de cerimônias do baile da BrazilFoundation, dia 13. Com show de Xênia França, a gala beneficente vai homenagear, entre outras, mulheres como Elena Landau, Sonia Guajajara, Estela Renner e Sueli Carneiro.

Rivalidade cultural

Nove instituições culturais paulistas vão participar de um campeonato de futsal – e com times masculinos e femininos. Organizado pelos seus funcionários, o torneio terá oito times – entre eles os do Museu do Futebol, Masp, MIS e Catavento.

Os jogos acontecerão no ginásio do Pacaembu.

Da Vinci ‘defende’

o meio ambiente

Leonardo da Vinci “falando” sobre a importância da água e da preservação do meio ambiente? É o que vai exibir a Sabesp, em vídeo no seu estande na exposição Leonardo da Vinci – 50 Anos de um Gênio. Na mostra, que abre amanhã no MIS Experience, o projeto da companhia inclui também uma explicação detalhada sobre… a despoluição do Rio Pinheiros.