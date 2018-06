Não é só a luta por mais dois parlamentares – para somar cinco e poder entrar nos debates eleitorais – que ocupa no momento o comando da Rede. O partido se empenha em definir, por consenso, a nova executiva a ser eleita no encontro desta sexta-feira, em Brasília.

Com Marina no comando, lógico, e com a tarefa de conduzir o partido nas eleições e definir candidaturas de peso em pelo menos 12 Estados.