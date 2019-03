Rede de lavanderias ‘self-service’ cresce no Brasil

Inspirada no conceito implantado, há tempos, tanto nos EUA como na Europa – as lavanderias selfservice– a Laundromat aposta na ampliação da sua versão brasileira. Só neste primeiro trimestre vai abrir cinco novas unidades onde os clientes darão conta do seu próprio serviço, sem ajuda. A mudança, explica o diretor Nicolas Lopez, mostra-se rentável tanto para o cliente como para o investidor. “As pesquisas que fazemos sempre mostram uma preferência do cliente por fazer tudo sozinho, sem a necessidade de passar pelo atendimento – que, às vezes, pode ser demorado.”