Recurso de Ambev e CBF contra Proibida será julgado no TJRJ

Será julgado, dia 18, recurso da Ambev e da CBF no TJ do Rio. Ambas sustentam que a cerveja Proibida vincula indevidamente sua marca à seleção brasileira, ao colocar Neymar em anúncio onde o jogador aparece, durante alguns segundos, com camiseta amarela e calção branco.

No restante da publicidade, Neymar está de vermelho. Em outros anúncios da mesma campanha, veste outras cores.

Outra queixa sobre

as seis estrelas

Outra queixa é de que as seis estrelas na embalagem da Proibida remeteriam ao hexacampeonato. A marca alega que isso existe na sua comunicação desde 2015.

Há ainda uma

terceira alegação

Há ainda uma terceira alegação da Ambev e da CBF, quanto à utilização do número 10 nas latas da cerveja. Pede-se alteração da comunicação e das embalagens da marca. A Proibida acha que eles querem atrapalhar a concorrência.

