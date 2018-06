Rebelo defende Josué Gomes como candidato do PSB

Circula pelo meio político que Aldo Rebelo defende a ideia de lançar em seu lugar, como candidato à Presidência pelo PSB, o empresário Josué Alencar. Que, na disputa pelo Senado de Minas, em 2014, recebeu mais de 3 milhões de votos.

Ambos foram vistos em São Paulo, na semana passada, almoçando no Piselli.

No RS, Canoas também doa

viaturas ao governo Sartori

O município de Canoas, no Rio Grande do Sul, avisa: não é só a iniciativa privada gaúcha que contribui com a segurança no Estado. Canoas entrega segunda-feira 45 viaturas novas, que custaram $5,1 milhões. Destas, 22 vão para o governo Ivo Sartori.

Antagonista prepara

revista digital

Os sócios do Antagonista preparam o lançamento de revista semanal digital. Crusoé será dirigida por Rodrigo Rangel.

Jovens brasileiros disputam

matematica em Harvard

Seis estudantes cariocas apoiados pelo BTG representaram o Brasil na competição de matemática Harvard/MIT. Foi a segunda vez que os meninos, com idades entre 16 e 18 anos, participaram do torneio. Entre 90 equipes, a brasileira ficou em 39.º lugar.