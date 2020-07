Ray Dalio confirma participação na Expert XP 2020

Ray Dalio, fundador, copresidente e codiretor de investimentos da Bridgewater Associates – maior hedge fund do mundo – confirmou participação na Expert XP 2020, que acontece online entre 14 e 18 de julho.

Ousado, o investidor e filantropo, e também escritor, montou série intitulada “A Mudança da Ordem Mundial”. Entre outras, considera que a atual realidade – bancos centrais e governos imprimindo e distribuindo dinheiro, mais as taxas de juros zero – aumenta conflitos.

Isso aumentaria conflitos tanto na divisão de riqueza bem como em políticas tributárias relacionadas, e também entre países, vide O que está acontecendo com EUA e China.

Solução para os fundos de investimento?Dalio sugere algo quase óbvio: saber diversificar investimentos. Digo quase porque o difícil se concentra na palavra… saber.

Nós, amanhã?

Hoje tem live entre o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó e FHC. Assunto?Desafios da democracia no… país vizinho.

Influencer

Bolsonaro tem feito algumas lives com blogueiros, mediante pedido. A primeira exigência para tanto , é o interessado ter mais que… 10 mil seguidores no Instagram e cinco mil no YouTube. Essa primeira exigência, ninguém duvida, é de fácil ultrapassagem. O restante é que são elas.

Com lupa

Começou a formar consenso entre deputados que a CPI das fake news na Alesp teria que abranger mais que a campanha de 2018. Defendem a ampliação para o período pós-eleição.

Macacos…



Aumento de saguis foi notado em bairros arborizados de São Paulo, como Vila Madalena, Morumbi e até Higienópolis.

Enquanto moradores associam o crescimento ao isolamento social e menor circulação de pessoas, a secretaria do Meio Ambiente acredita que o aumento é ocasionado pela… estiagem somada a período de não reprodução.

…não me mordam

Aliás, com o fechamento do Parque Ibirapuera, tem saguis também nas margens dos lagos.

Resgate

A sanção da Lei Aldir Blanc agradou cias independentes. Mário Bortolotto, do teatro e bar Cemitério de Automóveis, diz à coluna que os sócios do teatro, e ele próprio, pretendem pleitear o beneficio.