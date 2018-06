A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Raps, faz suas contas e arregaça as mangas: quer montar sedes, até 2024, em todas as cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes e conquistar algo como 15% das cadeiras do Congresso.

A inscrição para os candidatos interessados no processo de seleção de lideranças políticas termina no dia 10.