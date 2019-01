Autor de clássicos do rap, o rapper e MC Xis, que há mais de 30 anos atua como artista e empreendedor na cultura urbana nacional, é o novo assessor de hip hop da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

Nomeado pelo secretário de Cultura Alê Youssef, Xis aposta no impulsionamento de ações que fortaleçam ainda mais o legado do movimento e tem como meta recolocar São Paulo no posto de capital do hip hop da América Latina.