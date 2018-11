Raphael Falci lança marca de acessórios que leva seu nome

Quatro anos após fechar sua marca de acessórios, o designer Raphael Falci volta ao mercado como diretor criativo de marca que leva seu nome. Carioca radicado em SP, Rapha ficou conhecido por suas criações com pegada rock n’roll para mulheres e homens. Agora prepara sua volta – o lançamento é na terça-feira, na casa de Silvana Bertolucci – com peças mais atemporais e exclusivas. “Me inspirei em elementos do mar como conchas, búzios e pérolas barrocas, que trouxe de vários cantos do mundo para compor essa primeira coleção”, conta o designer, que passa a vender suas peças, a partir de dezembro, na multimarcas Mares.