Rally dos Sertões ganha sócios e nova fase

Joaquim Monteiro, Julio Capua, Roberto Medina, Duda Magalhães estão juntos em uma empreitada: ao lado de Marcos Ermírio de Moraes, lançam uma nova fase do Rally dos Sertões. A ideia é transformar o evento no maior rali do mundo em… quatro anos. Essa nova etapa também pretende investir na área turística, estabelecendo parceria com o Ministério do Turismo e um pacote que permita ao público viajar com o rali em carros 4×4. A edição deste ano, cuja largada acontece em Campo Grande no dia 24 de agosto, será parte das celebrações dos 120 anos da cidade. “O Sertões agora é um evento 3D. Temos a dimensão esportiva do rali, a dimensão social com o programa de atendimento medico e a dimensão turística de mostrar um Brasil que poucos conhecem”, afirma Joaquim.