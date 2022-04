Rally dos Sertões 2022 será maior edição já feita e vai homenagear o bicentenário da Independência

O Museu do Ipiranga foi o cenário escolhido pelo Rally dos Sertões para lançar o roteiro de sua edição de 30 anos – na qual ele prestará homenagem ao bicentenário da Independência, com a realização da maior prova dessas três décadas de existência do evento.

A disputa vai cruzar todas as regiões do País, passando por nove Estados e 14 cidades durante 15 dias, a partir de 26 de agosto.

200 anos 2

E o bicentenário do Brasil será o tema, na Europa, para um concerto com composições inéditas do maestro e compositor Roberto Laborda – que será a primeira de muitas celebrações dos 200 anos no Velho Continente. Em Barcelona, no dia 14 de maio.

Baiano radicado há mais de duas décadas no Velho Continente, Laborda estreou fragmentos da sua ópera Irmã Dulce no Theatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 2020.

Hora de investir

Torquato Jardim, vice-presidente executivo da InvestSP, está nesta quinta-feira em Mônaco para o World Company. Apresentará um cardápio paulista de oportunidades de negócios para autoridades e empresários em terras europeias.

Foco: saúde mental

O Instituto Ame Sua Mente, presidido pelo psiquiatra Rodrigo Bressan – que foca os trabalhos em saúde mental nas escolas – lança dia 28 um selo de “Saúde Mental” para escolas com boas práticas. Sua meta é preparar educadores para lidar com a saúde mental dos alunos – o que, com a pandemia, tornou-se uma tarefa urgente.