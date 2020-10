Rali dos Sertões instalará unidades de teleatendimento médico para moradores de área do percurso

Desde 2013, é tradição da equipe responsável pela organização do Sertões – maior rali das Américas e segundo maior do mundo – levar ajuda médica a quem precisa no trajeto percorrido pela disputa.

Este ano, em função da pandemia – pensou-se, inclusive, em cancelar a prova, segundo seu dirigente, Joaquim Monteiro de Carvalho – a equipe da corrida resolveu manter o evento e fez diferente: decidiu ampliar sua assistência de saúde e nada menos que 16 especialidades médicas chegarão a locais desassistidos por meio da telemedicina moderna.

Em parceria com o SAS Brasil – grupo liderado pela médica emergencista Adriana Mallet – a organização está instalando cinco unidades de teleatendimento no percurso traçado. Cada um destes contêineres contará com uma cabine ampla e acesso à internet.

As cinco primeiras unidades serão instaladas em comunidades com menos de 30 mil pessoas e IDH menor que 0,7. “Elas permanecerão atendendo por um ano”, informa Monteiro de Carvalho, estimando 500 teleatendimentos por mês após o término da competição.

Cestas básicas também serão distribuídas ao longo da prova. “O Sebrae mapeou os pequenos produtores locais, de quem vamos comprar os produtos, e a União BR cruzou dados e mapeou as famílias em estado de vulnerabilidade que ganharão a cesta”, diz.

Serão cerca de 1500 pessoas trabalhando na 29ª edição do rali, “uma redução de 20% em comparação ao ano passado”, explica o empresário. O numero de pilotos permanece o mesmo de 2019, pouco mais de 300 inscritos.

Em tempos de eventos “congelados” por causa da pandemia, como é colocar de pé uma corrida deste tamanho? “A Mitsubishi nos patrocina há 17 anos, a Honda há nove anos e entraram outros patrocinadores”, contabiliza Monteiro. Entre eles, a Líder Taxi Aéreo e a francesa Motul.

E como garantir a saúde de todos os participantes em tempos de covid-19? Segundo o empresário, o rali se deslocará em sistema de bolha, “largamos do meio do nada e chegamos a lugar nenhum”, diferente dos moldes dos últimos 28 anos, quando a forma era a de cidade em cidade.

As Vilas Sertões serão montadas em locais isolados, com acesso restrito apenas aos credenciados testados com exame PCR. Equipes, competidores, staff, corpo médico e imprensa ficarão concentrados dentro dessas “bolhas”, em acampamentos e motorhomes.

O Sertões, criado pelo empresário Marcos Moraes, parte dia 30, de São Paulo, e percorre 5 mil km até Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. Aviso: quem desrespeitar o isolamento estabelecido está fora da competição