Rainha Silvia, da Suécia, vai conhecer projetos sociais na Bahia

A rainha da Suécia, Silvia Renata Sommerlath, fundadora da World Child Foundation, chega ao Brasil para conhecer projetos sociais. Na próxima segunda-feira, ela estará em Vitória da Conquista, na Bahia, para acompanhar a implementação da Lei da Escuta Protegida. “Eu considero essa lei um dos maiores avanços desde o lançamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque agora as vítimas ou testemunhas não precisam mais falar da violência sofrida por repetidas vezes, já que seu depoimento é gravado”, disse. A rainha também vai participar de um evento para celebrar os 16 anos do programa “Na Mão Certa”, um projeto da Childhood Brasil para combater a exploração sexual nas rodovias e hidrovias do País.

Cooperação e amizade entre SP e Lisboa

Ricardo Nunes assinou acordo de cooperação entre a prefeitura de SP e a cidade de Lisboa. Na foto, além do prefeito, a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso, a primeira dama Regina Nunes, o embaixador Raimundo Carneiro, e a secretária de Relações Internacionais, Marta Suplicy.

Balcão do Giba

CONHECE O BAIJU? Na última semana, a Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo recebeu executivos chineses para a apresentação de uma cachaça milenar no mercado nacional. Trata-se de um ‘Baiju’ – um destilado de sorgo envelhecido em ânforas de cerâmica. Na foto, Tian Dong, secretário executivo da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, e o secretário-executivo de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, o embaixador Affonso Massot. A bebida deve chegar ao mercado em 2023.

Bloco de Notas

MUDANÇA. A ex-curadora chefe da Pinacoteca de São Paulo Valeria Piccoli vai assumir o cargo de Curadora de Arte para as Américas no Minneapolis Institute of Art (Mia), dos EUA. Ela é a primeira brasileira a assumir esse cargo.

AXOLOTES. No domingo, o Youtuber Marco Tulio, do canal Authentic Games, fará encontros educativos no Zoo de SP. O objetivo é promover a preservação dos Axolotes. Os anfíbios mexicanos ganharam fama por serem retratados no jogo online Minecraft