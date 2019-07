Rafaella Caniello abre atelier da Neriage em SP

Após desfilar suas criações na última SPFW, a jovem estilista Rafaella Caniello, nome por trás da Neriage – marca que está fazendo a cabeça das fashionistas de SP – teve que migrar de sua casa para um Atelier, que será inaugurado em agosto, nos Jardins. “Gosto de acompanhar todos os processos até chegar ao cliente. Brinco que tenho que parar de expandir quando não souber o nome de quem está fazendo minhas peças”, diz. “Me preocupo muito com a sustentabilidade social da cadeia”, concluí Rafaella, que se formou em moda pela Santa Marcelina, em 2017, mas sua grande paixão são mesmo as palavras. “Sempre gostei de Filosofia e de escrever. Fiz moda para poder me expressar através dos tecidos.” Ela chega a usar até 13 metros em uma única peça. “Gosto de trabalhar na moulage. Quando acho o tecido que quero, não sei como será o seu caimento, descubro na hora e respeito como ele vier.”