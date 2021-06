Antonio Khouri e Tico Sahyoun – sócios da agência Turn on The Light – trazem ao Brasil, a partir de janeiro de 2022, a Rafael Nadal Academy. “Os campeonatos de tênis vão acontecer, primeiro no Club Med Lake Paradise, e na sequência em um condomínio no interior de SP”, adianta Sahyoun. “Pretendemos também montar intercâmbio com a sede da academia em Palma de Mallorca”.