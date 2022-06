Rafa Kalimann promete ‘intensidade’ no metaverso

Para dar conta de tantos projetos, Rafa Kalimann vai precisar se desdobrar em duas. A participante do BBB 20, em vias de se tornar atriz na Globo, em breve terá um avatar no metaverso. Os detalhes ela guarda a sete chaves, mas contou um pouco sobre o projeto: “Eu acho que é uma extensão da Rafa, apesar de não ser eu. Vai ser uma persona criada por mim, uma mistura de versão real da Rafa mais nova”. E, afinal, que Rafa é essa que imaginou? “Ela vai ser muito intensa e muito determinada. Acho que as pessoas vão gostar de acompanhar.”

Os avatares têm personalidade própria e seus donos os exibem nas redes sociais. “Quando eu busco entender mais sobre o metaverso vejo que a ideia é que todas as plataformas estejam interligadas. E os avatares serão um desses elos”, ensina Rafa.

No meio disso, há uma série de benefícios, interação, negócios, entretenimento e estímulos. A sensação é de estar dentro de um jogo. O avatar está sendo tratado como um ativo por marcas e celebridades. Sabrina Sato também já criou seu “alter ego” no metaverso, assim como o influenciador Lucas Rangel que afirmou ter investido R$ 240 mil no seu.

Bloco de Notas

LIXO ZERO. Começa hoje o Encontro Lixo Zero – com debates sobre a gestão de resíduos na cidade de São Paulo. O evento oferece uma série de oficinas, como a de recuperação de orquídeas resgatadas do descarte e de técnicas de compostagem. Na Unibes Cultural.

LISTA TRÍPLICE. Pela segunda vez, a procuradora de Justiça Lídia Passos é a mais votada na lista tríplice, que será enviada ao governador Rodrigo Garcia, para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de SP.

SOLIDARIEDADE. O Camarote Solidário, que Roseli Tardelli organiza há 19 anos na Parada do Orgulho Gay, terá show de Zélia Duncan e campanha virtual para doações de cestas básicas. No próximo dia 19.