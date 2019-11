Rabino abençoa Covas e se surpreende com ‘alto astral’ do prefeito

O RABINO MICHEL COM BRUNO COVAS. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Bruno Covas recebeu ontem, no meio da tarde, a visita do rabino Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista, com quem conversou por cerca de meia hora. “Fiquei impressionado com o bom-humor do prefeito”, disse depois o rabino à coluna. “Senti um alto astral, ele está muito otimista e com a convicção de que vai superar tudo o que está passando.”

Em certo momento, o rabino pôs a mão em sua cabeça e lhe deu uma bênção. “Ele nem é judeu, mas em horas assim as boas coisas são sempre bem-vindas”, ponderou Schlesinger, que é também representante da Confederação Israelita do Brasil para o Diálogo Interreligioso.

Quando o rabino se preparava para deixar o quarto do prefeito, no Sírio-Libanês, do lado de fora quem estava esperando para entrar era… Dom Odilo Scherer.

