Edital da Ancine exige nova inscrição de interessados

Os cineastas que conseguiram se inscrever no edital da Ancine que abriu ontem… terão que fazer a inscrição outra vez, segundo a agência explicou à coluna. Ela já tinha divulgado que as inscrições foram suspensas, devido à instabilidade do sistema.

Todos os interessados em se inscrever entraram no site na mesma hora. Motivo? A ordem de inscrição seria critério de desempate na distribuição das verbas do edital.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘O jovem da periferia está se sentindo irrelevante’, diz pedagoga

+ Mulheres aprendem profissões na Penitenciária