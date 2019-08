Bolsas a quatro mãos

Manuela Corano e Maiá Zequi, sócias da Matri – marca de acessórios feitos a mão com matéria-prima brasileira – foram convidadas por Tatiana Loureiro e Adriana Collino – especializadas em sapatos – para desenvolver dois modelos exclusivos de bolsas. “As peças da collab vão trazer o design da Matri, com seus chifres em resina e latão, junto com o DNA de Tatiana, que traz uma assinatura moderna, cool e atemporal”, explica Manuela. As bolsas, criadas a quatro mãos, estarão disponíveis nas quatro lojas Tatiana Loureiro.